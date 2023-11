Med vožnjo nenadoma izgubila zavest, gasilci so avto prestregli

Gasilci PGD Materija so v četrtek poklicali na pomoč, saj je sopotnik v osebnem avtomobilu, ki je vozil iz smeri Tater proti Materiji, nenadoma izgubil zavest in je obstajal sum na zastoj srca. Voznik je na pomoč poklical nujno številko, iz regijskega postojnskega centra za obveščanje pa so aktivirali gasilce.

Hitro so se odzvali gasilci PGD Materija, ki so vozilo z obolelo osebo prestregli pri odcepu za Hotično. Osebi so do prihoda zdravstvenega osebja nudili prvo pomoč, po oskrbi pa so jo reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Intervencija je bila zaključena ob 17.15.

»Na intervenciji je sodelovalo 11 gasilcev PGD Materija z dvema voziloma (še en gasilec je bil v pripravljenosti v gasilskem domu) in reševalci NMP Sežana,« so razkrili v PGD Materija.