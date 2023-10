Med speljevanjem s parkirišča izgubil nadzor nad avtom, ni se dobro končalo

Ob 14.55 je na Linhartovi cesti v Ljubljani voznik med speljevanjem s parkirišča izgubil nadzor nad osebnim vozilom in trčil v steno večstanovanjskega objekta ter drugo parkirano vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanega voznika so reševalci NMP prepeljali v UKC Ljubljana, navaja Uprava za zaščito in reševanje.