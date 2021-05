V zaporih na Dobu prišlo do incidenta, dva paznika poškodovana

V zaporu na Dobu pri Mirni sta bila med uradnim postopkom, ki so ga pri enem od obsojencev izvedli zaradi suma, da skriva prepovedane predmete, danes dopoldne poškodovana dva pravosodna policista. Poškodbe so jima oskrbeli v zdravstveni ustanovi, bolnišnično zdravljenje pa ni potrebno. Obsojenca so že premestili v drug zavod.



Kot so sporočili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, obsojenec kljub večkratnim opozorilom in kasneje izdanemu ukazu pravosodnih policistov v postopku ni korektno sodeloval, zato so zoper njega v skladu z načelom postopnosti in sorazmernosti uporabili prisilna sredstva.



V postopku, v katerem so pri osebnem pregledu obsojenca tudi našli prepovedan predmet, je bilo udeleženih več pravosodnih policistov, dva sta bila poškodovana. Direktor zavoda je z njima po dogodku opravil razgovor in po doslej zbranih informacijah so jima poškodbe ustrezno oskrbeli v zdravstveni ustanovi. Kot je običajno v takšnih primerih, jima bodo ponudili tudi psihološko podporo.

Obsojenec premeščen v drug zavod

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij obžalujejo, da je do dogodka prišlo, ter upajo, da bo okrevanje obeh pravosodnih policistov čimprejšnje. O dogodku so obvestili pristojne organe, ki bodo zoper obsojenca izvedli ustrezne postopke zaradi suma kaznivega dejanja, zoper njega bodo uvedli tudi disciplinski postopek, poleg tega so ga že premestili v drug zavod.



»Odgovorno delo pravosodnih policistov je podvrženo tudi različnim tveganjem, ki se jim glede na poslanstvo in naravo dela z zahtevno populacijo žal ne moremo povsem izogniti,« so zapisali.



Dodali pa so, da se je v preteklem letu na ravni Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij število groženj in napadov na zaposlene zmanjšalo. V letu 2019 so zabeležili 24 groženj, v letu 2020 pa skupno 18. Napadov je bilo v lanskem letu 13, v letu poprej pa 15.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: