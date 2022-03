Martina so našli, a mu niso mogli več pomagati

»Preklicujemo iskanje pogrešanega 63-letnega Martina *****. V soboto nekaj pred 13. uro so ga mrtvega našli gasilci, ki so sodelovali v iskalni akciji, ki je potekala od jutra. Po opravljenem ogledu kraja prve ugotovitve ne kažejo na tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje.« To so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je sobotna iskalna akcija območju Občine Semič začela ob 7.30, v njej pa so sodelovali gasilci Gasilske zveze Semič in Metlika, in sicer skupaj 64 gasilcev iz PGD Črešnjevec, Semič, Kot-Brezje, Štrekljevec, Stranska vas, Rožni dol, Gradnik, Gradac, Dobravice, Krasinec, Otok, Primostek, Podzemelj, Suhor, Metlika, Grabrovec in Lokvica.