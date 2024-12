Maročana ropala v enem od celjskih nakupovalnih središč, napadla tudi varnostnika

Celjski policisti so v preteklih dneh v enem od celjskih nakupovalnih središč obravnavali roparsko tatvino. Varnostnik je zaznal tatvino, ki sta jo izvedli dve osebi, in ju poskušal zadržati. Osebi sta ga napadli in z ukradenimi stvarmi zbežali iz nakupovalnega centra.

Maročana imela pri sebi več ukradenih stvari

Varnostnik je o zadevi obvestil Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje, od koder so na kraj takoj napotili policiste. Celjski policisti smo kmalu po dogodku na Mariborski ulici prijeli državljana Maroka, osumljena roparske tatvine. Maročana sta imela pri sebi več stvari, ki sta jih ukradla v trgovinah dveh nakupovalnih centrov. Ukradene stvari so jima zasegli. V nadaljevanju ju bodo kazensko ovadili.