Mama se je ulegla na dojenčka in ga zadušila, sestrica (6) ga je skušala rešiti

Na sodišču v Švici se je začel proces proti 39-letni ženski, ki se je julija 2020 pod vplivom alkoholnih substanc ulegla v posteljo na svojo petmesečno hčerko in jo zadušila, pišejo tuji mediji. Starejša hči (6) je jokajočo mlajšo sestrico, ki je ležala pod pijano mamo, skušala rešiti, a ji to ni uspelo.

Po pisanju portala Le Matin je 39-letna Britanka živela z dvema hčerkama v Pranginsnu ob Ženevskem jezeru. Julija pred dvema letoma je svoji šestletni hčerki pripravila nekaj za pod zob in jo pustila pred televizorjem. Nato se je v posteljo ulegla s svojo dojenčico. Bila je toliko pijana, da ni vedela, da se je ulegla na otroka.

Šestletnica je slišala jok iz spalnice in ji je celo uspelo izvleči dojenčico izpod pijane mame. Prestavila jo je v voziček in stekla k sosedom. »Oživljali so dojenčico in čakali na hitro pomoč, a je dojenčica kljub temu umrla. Z obdukcijo so potrdili, da se je otrok zadušil. Očitno je mama s svojo težo zadušila otroka,« piše portal.

Policisti so mamo našli v nezavestno v postelji. Imela naj bi 3,16 promila alkohola v krvi. Začasno so ji odvzeli prostost. Že mesec dni po tem, ko so jo izpustili iz zapora, so jo policisti zopet aretirali, saj je imela v krvi 1,93 promila alkohola in je bila pod vplivom drog. V njenem avtomobilu so našli nekaj izpraznjenih steklenic vina in votke.

Ženski sodijo za umor in vožnjo pod vplivom alkohola. Njen soprog je v teh dneh povedal, da naj bi se njegova žena v zadnjih dveh letih povsem spremenila in da je zdaj »čudovita mama«. Par je letos dobil še enega otroka. Hčerko so takoj po rojstvu staršem odvzeli, medtem ko najstarejša še vedno živi pri starših.