Madžarski voznik tovornega vozila na avtocesti vozil nepravilno pritrjen tovor, ukrajinski pa je krepko prekoračil hitrost (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj zjutraj na avtocesti ustavili madžarskega voznika tovornega vozila s priklopnikom, na katerem so bila naložena manjša tovorna vozila. Pri kontroli so ugotovili več kršitev cestnoprometnih predpisov.

Vozilo ni bilo tehnično brezhibno, tovor je bil nepravilno pritrjen in nepravilno zavarovan, višina vozila vključno s tovorom pa je za 0,25 m presegala največjo dovoljeno višino 4,20 m. Pri kontroli zapisovalne opreme (digitalnega tahografa) in voznikove kartice so ugotovili več kršitev, in sicer prekoračitev dnevnega časa vožnje voznika, nezadostni dnevni čas počitka voznika, prekoračitev podaljšanega dnevnega časa vožnje in več kršitev nepravilne uporabe tahografa.

Vozilo ni bilo tehnično brezhibno. FOTO: Policijska uprava Celje

Policisti so vozilo izločili iz prometa ter vozniku do odprave pomanjkljivosti prepovedali nadaljnjo vožnjo. Za storjene prekrške so vozniku izrekli 1.250 evrov globe, podjetju pa 3.900 evrov.

Pravilno naloženi in pritrjeni

Udeležence v cestnem prometu policisti znova opozarjajo, da morajo biti tovori pravilno naloženi in pritrjeni. Zahteve pravilne pritrditve tovora veljajo zaradi zaščite ljudi, ki nakladajo, razkladajo in vozijo vozilo in pa seveda zaradi drugih udeležencev v cestnem prometu ter samega tovora in vozila. Prav tako je pomembno pred nalaganjem tovora preveriti, ali so nakladalna ploščad, karoserija in oprema za pritrjevanje tovora v dobrem in uporabnem stanju.

Prekoračitev hitrosti

Poleg omenjene kršitve so včeraj policisti Postaje prometne policije Celje pri izvajanju nadzora cestnega prometa zaznali več prekoračitev hitrosti. Izstopajoč primer je bil voznik osebnega vozila, državljan Ukrajine, ki je na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 100 km/h, vozil s hitrostjo 176 km/h. Kršitelju so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov. Izrekli so mu tudi 9 kazenskih točk.