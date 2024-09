Madžar je bil za skoraj štiri tone pretežak, živino je moral prerazporediti na drugo tovorno vozilo

Policisti državne Specializirana enota za nadzor prometa so obvestili novomeške policiste, da so na avtocest od Čateža proti Novemu mestu, na sistemu avtomatičnega tehtanja med vožnjo, zaznali domnevno pretežko tovorno vozilo za prevoz živali, madžarskih tablic.

Živino je moral prerazporediti na drugo tovorno vozilo

Prometni policisti so vozilo ustavili na avtocestnem počivališču pri Novem mestu in opravili statično tehtanje na kraju. Pri tem so ugotovili za skoraj štiri tone preveliko skupno maso in nekaj več kot dve toni preveliko osno obremenitev. Voznik je moral živino prerazporediti na drugo tovorno vozilo, nato pa je po plačilu globe lahko nadaljeval z vožnjo.