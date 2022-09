Čeprav vajeni takšnih in drugačnih prevar, goljufij, tatvin, zatajitev in drugih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, so bili pomurski policisti in kriminalisti presenečeni ob bizarnem podvigu, v katerega so, vse kaže, vpleteni člani zelene bratovščine. Natančneje, najmanj dva, po nekaterih podatkih pa kar štirje lovci z Goričkega, ki sicer živijo pri nas, delujejo in predvsem poslujejo pa na obeh straneh meje, v Sloveniji in na Madžarskem. Dva izmed osumljencev naj bi bila že prej izključena iz lovskih vrst, enaka usoda pa naj bi po zadnjem dogodku čakala še druga dva. 1000...