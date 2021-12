Loty je pregnala tatiče

Ko se začno temperature spuščati proti ledišču, je na kmetih čas za koline. Pravi kmečki praznik, začinjen z zadovoljstvom okušati sad svojega truda. A kolin se vse pogosteje veselijo tudi nepridipravi, ki si želijo brez dela prisvojiti žulje drugih. Tatiči so poskušali prerezati prašiča na pol, da bi lažje nesli plen. Tako bi se skorajda zgodilo v Orehovici pri Šentjerneju in kaj kmalu bi se pujs znašel v loncih predrznežev, če tega ne bi preprečila psička Loty, ki so jo neznanci na domačem dvorišču tako vznemirili, da je lajala in se zaganjala kot nora, kar je predramilo tudi domače, in tat...