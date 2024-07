Lastnik je začel gasiti požar, a se je pri tem poškodoval

Jeseniški policisti so bili v soboto nekaj čez 16. uro obveščeni o požaru na pomožnem objektu ob stanovanjski hiši. Po podatkih, s katerimi razpolagajo je do požara prišlo zaradi napake na eni izmed električnih naprav. Požar je najprej začel gasiti lastnik, ki se je pri tem lažje poškodoval. Požar so do konca pogasili gasilci.

Poškodovanemu lastniku je na kraj prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, ki ga je nato prepeljalo v zdravstveno ustanovo. V požaru je nastala večja premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.