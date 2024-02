Radovljiški policisti so v četrtek dopoldan ustavili voznika tovornjaka s priklopnikom, ki je prevažal hlodovino. Vozniku so odredili tehtanje skupine vozil in pri tem ugotovili, da naložen tovor presega največjo dovoljeno skupno maso za več kot 11 ton oziroma 28 %. Skupina vozil je bila zaradi presežene največje dovoljene skupne mase izločena iz prometa. Taka vožnja je nevarna in neodgovorna, saj ni šlo za manjša odstopanja, ampak za občutno prekoračitev največje dovoljene skupne mase, opozarjajo na policiji. »Lahko si predstavljate kaj bi bilo, če bi se tak tovor prevrnil, ali pa bi ta voznik moral zavirati v sili. Namreč vsaka dodatna obremenitev vozila pomeni tudi daljšo pot ustavljanja.«

Za voznika policisti vodijo prekrškovni postopek

Predvidena kazen za tak prekršek znaša 600 evrov. Prav tako policisti vodijo prekrškovni postopek za pravno osebo. Predvidena kazen je 1.800 evrov.