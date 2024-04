Še dobro, da je od spora, v katerem je morala posredovati policija, zaradi slabosti pa je na pomoč prišel tudi rešilec, minilo precej časa. Tako so se v dobrih petih letih strasti pomirile, zamere pozabile in celo oškodovanca sta zdaj želela, da sojenja sploh ne bi bilo. No, ampak kaznivo dejanje izsiljevanja (v tem primeru naj bi šlo za poskus) je resno dejanje, za katero kazenski zakonik predvideva do pet let zapora. Tako je moral pred dnevi pred roko pravice stopiti 35-letni Branko Medvešek iz Velikega Gabra, in sicer zaradi dogodka, ki se je zgodil na njegovem dvorišču 26. januarja 2019. ...