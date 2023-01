Kupci hiš na Kozini ogoljufani

A osem mladih družin, ki so se ujele v začarani krog izsiljevanja, še do danes niso dobile kjuča. Še huje, hiše, ki bi morale biti končane že oktobra lani, so nedokončane. Pogodb in dogovorov gradbinec ne spoštuje in grozi, da dela, če ne bo dodatnih izplačil, ne bo končal, kjub temu, da so mu vnaprej plačali že 70 odstotkov kupnine.

Za možnost vselitve na ključ oktobra lani se je odločilo osem mladih družin, poroča RTV Slovenija, a do danes ceste, kanalizacije, vode in elektrike še niso urejene. Ne samo to, gradbinec jim je začel celo groziti, da bo zaprl podjetje in da mu ne morejo nič, da ga ščiti zakon. Če želijo, da hiše dokonča, morajo plačati nadaljnih 20 odstotkov, kjub temu da so že plačali 70 odstotkov avansa cene, z namenom, da zagotovijo fiksno ceno, ki se za posamezno enoto giba med 250.000 evrov do 300.000 evrov.

Direktor očitke zavrača

Ob podpisu pogodbe so v podjetju Marvas plačali gradbincu 30 odstotni avans, a je kmalu hotel več. Kupci so s svojim denarjem dobesedno financirali gradbinca, a še mu ni bilo dovolj. Martin Đerđaj, direktor Marvasa, za omenjeno televizijo očitke zavrača, čeprav se dela ne izvajajo po popisu in tudi gradbeni materiali so slabše kvalitete.

Željko Brkljača, lastnik in direktor Pos Intervala, je za dokončanje komunalne ureditve našel nove izvajalce in mu je žal lastnikov hiš, ki so že najeli odvetnike.