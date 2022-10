Končuje se maratonsko sojenje zaradi grozljive smrti 77-letnega Stanislava Knafla – priljubljenega gozdnega moža –, pred nekaj dnevi pa so njegovi domnevni krvniki izvedeli, da jim ne preti več 15 do 30 let zapora. Tožilka Petra Vugrinec je očitno ugotovila, da 24-letnemu Marku Belclu, 25-letnemu Marjanu Brajdiču, 21-letnemu Marjanu Grmu ter njegovemu bratu, 20-letnemu Mihaelu, ne bo mogla dokazati umora. Na ljubljansko okrožno kazensko sodišče je zato poslala spremenjeno obtožbo, po kateri jih odslej preganja zaradi posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom (v sostorilstvu)....