Kričanje in razbijanje v stanovanju, na pomoč je odhitela policija

Policiste so v petek ponoči obvestili o kričanju in razbijanju v stanovanju na območju celjske policijske postaje.

Ob prihodu na kraj so ugotovili, da sta se sprla partnerja, tuja državljana, in da je prepir prerasel v fizično obračunavanje, pri čemer je moški partnerico lažje poškodoval. Pomoč so ji nudili v celjski bolnišnici.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da gre v omenjenem primeru za dlje časa trajajoče psihično in fizično nasilje, ki ga oškodovanka do zdaj ni prijavila. Nasilneža so pridržali in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja za 48 ur, preiskovalni sodnik pa je ukrep podaljšal.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo kazensko ovadili, za kar mu grozi do pet let zaporne kazni. Hkrati bodo upravni enoti predlagali, da se tujcu razveljavi dovoljenje za začasno prebivanje, saj obstajajo resni razlogi za sum, da ne bo spoštoval pravnega reda Republike Slovenije in bo še naprej izvrševal kazniva dejanja oziroma prekrške.