Uriniranje za grmom, prerivanje, nož in ranjen fant. Tako nekako naj bi si sledilo dogajanje pred ljubljanskim lokalom Parlament Pub 22. oktobra lani med 23.55 in 23.57. Kot je prepričano tožilstvo, naj bi fanta zabodel 22-letni Aleksander Božinović, ki naj bi s tem storil kaznivo dejanje poskusa uboja. Zaradi vboda v predel trebuha z ostrim koničastim predmetom z rezilom je bil takrat huje ranjen 19-letni Marko P. Če je v tej zadevi kaj zagotovo, so to poškodbe slednjega. Vse drugo, tudi kdo naj bi stal na strani napadalca, pa je še precej nejasno. Med razčiščevanje te zadeve so na ljubljansk...