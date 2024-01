Dnevi pred novim letom so priložnost za zaobljube in nov začetek. Eno takšnih zaobljub sta, trdno odločena, da se je bosta držala, tik pred iztekom leta 2023 na hodniku novomeškega sodišča izrekla dva prijatelja, ki sta skupaj prestopila meje zakona. Osemindvajsetletna Novomeščana Martin Žlogar in Aleksander Brajdič se dobro zavedata, da sta prevečkrat kršila zakonodajo, ampak zdaj sta družno sklenila: le še stare grehe morata plačati, po novem letu pa bosta zgledna državljana. Iz svojih izkušenj in izkušenj kameradov sta namreč spoznala, da te lahko za zapahe pripelje že tatvina paštete, če ...