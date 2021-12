Kradla gorivo in grozila z nožem

Policiste so predvčerajšnjim malo po 23. uri poklicali na pomoč z avtocestnega počivališča Tepanje, kjer so imeli težave z dvema moškima. Sprva sta v vozilo natočila gorivo in ga nista plačala, nato pa sta z nožem zagrozila vozniku, ki je tedaj na bencinski servis s cisterno pripeljal gorivo. Voznik in sopotnik sta se po dejanju odpeljala v smeri Maribora.

»Policisti PPP Celje so ju kmalu po dejanju ustavili. Vozilo, ki ni bilo registrirano, je vozil 41-letni voznik, ki ni imel vozniškega dovoljenja, preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel dobrih 1,7 promila alkohola v krvi. Vozilo smo mu zasegli, sledi obdolžilni predlog,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica tamkajšnje policijske uprave. Policisti bodo 34-letnega sopotnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje in tatvine.