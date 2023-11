Kradel v Murski Soboti, prihaja pa z območja ljubljanske policijske uprave

V torek malo pred 16. uro so bili policisti obveščeni o tatvini kozmetičnih artiklov v trgovini v Murski Soboti, so sporočili s PU Murska Sobota. S pomočjo zaposlenih v trgovini so policisti izsledili osumljenca, doma z območja PU Ljubljana.

Artikli v skupni vrednosti okrog 400 evrov so bili osumljencu zaseženi in vrnjeni oškodovani trgovini.

Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje tatvine (2. odstavek 204. člena KZ-1), so še zapisali v policijskem poročilu.