Koprski roker sosedom ponoči kravžljal živce: začelo se je s kitaro, končalo s hospitalizacijo

Koprski policisti so imeli v prvih dveh tednih januarja polne roke dela z enim samim, a nadvse vztrajnim kršiteljem, ki je s svojim glasbenim talentom – in radijskim sprejemnikom – spravljal sosede ob živce. Zgodba se je začela z igranjem na kitaro in poslušanjem glasbe in končala z dramatičnim požarom ter hospitalizacijo.

Koncerti v bloku – brez vstopnine, a tudi brez miru

Vse se je začelo 4. januarja 2025, ko so na Policijski postaji Koper prejeli prvo prijavo zaradi glasnega igranja električne kitare in radijskega vrveža iz stanovanja 55-letnega stanovalca v stanovanjskem bloku. Do 13. januarja so bili policisti poklicani kar osemkrat, saj je »koncertni program« očitno obsegal tudi nočne ure – na primer 10. januarja, ko je glasba donela med 2. uro in 5.30 zjutraj.

Ker »gospod rock'n'roll« ni želel odpreti vrat, so policisti uporabili malo kreativnosti: odredili so začasni izklop elektrike. Ukrep je trajal do 8. ure zjutraj, kar je sosede končno odrešilo.

Konec zabave: hišna preiskava in zaseg instrumentov

Zaradi ponavljajočih se kršitev je policija pridobila odredbo za hišno preiskavo. Ko so 13. januarja vstopili v stanovanje, so zasegli dve električni kitari, dva radijska sprejemnika in dva večja zvočnika – očitno so bili instrumenti »v duetu«. Proti 55-letniku je bil vložen obdolžilni predlog, skupaj s predlogom za trajni odvzem glasbene opreme.

Zasegli so mu glasbila in radijske sprejemnike. FOTO: Pp Koper

A zgodbe s tem še ni bilo konec. V torek popoldne so gasilci prejeli obvestilo o požaru na Ulici Vena Pilona. Zagorela je vzmetnica, ogenj pa se je razširil po stanovanju. Sosed je požar začel gasiti z gasilnim aparatom, preden so ga dokončno pogasili gasilci. Škode je za približno 30.000 evrov, kršitelja pa v času požara ni bilo doma. Policija primer preiskuje zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Ko so policisti iskali 55-letnika, so prejeli klic, da moški na pošti na Kolodvorski cesti vpije na zaposlene in stranke ter jim grozi. Policisti so ga izsledili in pridržali. Na policijsko postajo je zvečer prišla zdravnica, zanj je odredila hospitalizacijo.