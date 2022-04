Kombi zletel z avtoceste, šest oseb poškodovanih

V četrtek ob 20.47 je na avtocesti iz smeri Šentilja proti Mariboru pred počivališčem Spodnje Dobrenje v občini Pesnica voznik z kombiniranim vozilom zapeljal iz vozišča, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb, eno osebo so gasilci JZ GB Maribor in PGD Pesnica reševali iz zverižene pločevine. Reševalci NMP Maribor so poškodovane osebe prepeljali v UKC Maribor na zdravljenje.