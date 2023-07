Ko so videli, kaj je storil, so takoj poklicali policijo: ujeli so ga v bližini

V četrtek okoli 13. ure so bili policisti obveščeni, da se je v eni izmed trgovin na območju centra Ljubljane zgodila drzna tatvina. Po do sedaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v trgovino in izkoristil odsotnost prodajalcev, odprl blagajno ter iz nje odtujil nekaj bankovcev, nato pa pobegnil iz trgovine, pišejo v poročilu PU Ljubljana.

Zaposleni so to opazili in takoj obvestili policijo. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, osumljenca pa so policisti na podlagi danega opisa izsledili in prijeli v bližini ter mu odvzeli prostost.

V nadaljnjem zbiranju obvestil so policisti ugotovili, da je osumljen tudi ropa bencinskega servisa na Dunajski cesti v Ljubljani (to se je zgodilo pred petimi dnevi), ko je vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Zagrozil je z ostrim predmetom, iz blagajne pa pobral nekaj bankovcev in pobegnil s kraja. Policisti pomirjajo, da pri tem pa ni bil nihče poškodovan.

Policisti še naprej zbirajo obvestila, 33-letnega osumljenca pa bodo predvidoma danes privedli pred preiskovalnega sodnika.