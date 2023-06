Klic na pomoč: z nožema v rokah grozil policistom

V soboto popoldne so brežiški policisti prejeli klic na pomoč, ker naj bi v okolici Brežic pijan moški razbijal po hiši in ogrožal svojce. Ko so prišli na kraj, jim je nasilnež poskušal preprečiti izvedbo postopka in jim grozil z nožema, ki jih je imel v rokah. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli noža, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo zoper 44-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, so sporočili iz PU Novo mesto.