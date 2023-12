Klic na pomoč: na bencinski črpalki so se stepli

V noči na petek so policiste poklicali iz prodajalne bencinskega servisa v Novem mestu, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali in ugotovili identiteto petih kršiteljev, ki so bili stari med 22 in 25 let. Ugotovili so, da so se v prostorih prodajalne najprej sprli in pričeli pretepati.

Okoliščine še preverjajo, na podlagi ugotovitev bodo udeležencem pretepa zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.