Boštjan (46) z BMW odšel neznano kam

Pogrešan je 46-letni Boštjan Lavtar z Bleda. Od doma je odšel v sredo dopoldne. Uporablja BMW 530 sive barve in kranjskega registrskega območja.



Lavtar je visok okoli 175 centimetrov, močnejše postave, ima kratke lase in bradico. Domnevno je oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in tanko puhovko zelene barve. Lahko bi bil tudi na območju Novega mesta ali Kopra, je sporočila policija.



Policija prosi za podatke o pogrešancu na intervencijsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

