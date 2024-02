Kdo je vlomil v Evangeličansko cerkev v Apačah?

Potem ko so policisti v zadnjem času obravnavali vloma v katoliški cerkvi v Črenšovcih in Križevcih pri Ljutomeru, je sedaj bila na vrsti še Evangeličanska cerkev v Apačah, kar pomeni, da niti božji hrami niso več varni pred vlomilci in tatovi. Vlom v apaško ECO se je najverjetneje pripetil v noči med ponedeljkom in torkom. Odkrila ga je vernica, ki se je naključno ustavila pri objektu in je takoj obvestila cerkveno inšpektorko Jožico Semler, katera je poklicala policijo. Tako policisti sedaj iščejo neznanca, ki je po neuradnih podatkih mimogrede iz notranjosti cerkve odtujil drobiž v znesku 50 €. Ob tem je bila povzročena večja materialno škoda na vratih, ki jo bo očitno treba zamenjati.

Cerkvena občina Apače, s cerkvijo se nahaja v Apačah 34, aktualni duhovnik je mag. Štefan Beznec, inšpektorka pa Jožica Semler. Božje službe se izvajajo vsako 2., 4. in 5. nedeljo v mesecu ter ob praznikih ob 8:30 uri. Cerkvena občina Apače je bila ustanovljena leta 1929, naslednje leto pa je bila kupljena stanovanjska hiša, ki je bila preurejena v prostor za verske in bogoslužne potrebe. Skupaj z novim pokopališčem je bila blagoslovljena 15. novembra 1931. Oltarna slika, ki prikazuje Jezusa na križu, je delo Vincenza Kleina iz leta 1812.