Kdo je moški, ki so ga oživljali v Izoli? Policija prosi za pomoč

V sredo v dopoldanskem času je v morju pri plaži AC Jadranka v Izoli mimoidoči opazil moškega, ki negibno leži v vodi in je neodziven. Takoj so mu nudili pomoč, oživljali so ga, nato pa ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je oskrbljen in je trenutno v komi. Pri pregledu plaže in bližnje okolice in z drugim zbiranjem obvestil ni bilo najdenih predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi bila ugotovljena njegova identiteta.

Moški je srednje rasti, star med 55 in 65 let, nekoliko čokate postave, temno rjavih-sivih krajših las, z izrazito močnimi obrvmi, ovalnega obraza. Na desni prsnici ima brazgotino od operativnega posega.

»Vse, ki bi o opisnem moškem imeli kakršnokoli informacijo, prosimo, da to čim prej sporočijo na PP Izola, 113, anonimni telefon 080 1200 ali obvestijo najbližjo Policijsko postajo,« naprošajo policisti PU Koper.