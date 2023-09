Senat Višjega sodišča v Mariboru, ki mu je predsedovala višja sodnica Leonida Jerman, je potrdil prvostopenjsko sodbo za 47-letnega Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki je bil za lanski umor takrat 35-letne partnerice Štefanie na prvostopenjskem Okrožnem sodišču v Murski Soboti obsojen na 22 let zapora in pol. Na sodbo se je pritožil zagovornik obtoženega, murskosoboški odvetnik Mojmir Šafarič; na seji višjega sodišča, ki je bila v začetku septembra, je Šafarič poudaril, da gre v tem primeru za uboj na mah, višji državni tožilec Darko Simonič pa je vztrajal pri predlogu 25 let zapora. To...