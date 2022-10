Člani slovenske celice razvpitega kavaškega klana naj bi pod poveljstvom Domžalčana Klemna Kadivca od leta 2018 v tujini kupovali večje količine droge. Skrivali so jo v skladišču na Okroglem pri Naklem, kjer so jo pripravljali za nadaljnjo preprodajo in nato tudi prodajali. Krvava vojna med črnogorskima kavaškim in škaljarskim klanom, ki divja po vsem svetu, je na Slovenskem postala napeta, ko je v noči na 25. oktober 2019 iz skladišča izginilo za 1,5 milijona evrov kokaina. Eden od članov klana je nato dejal, da šefi v Črni gori »hočejo glave in bodo vse te skinili«. Pospravili, t...