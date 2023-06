Kamionarji kršijo prepoved prehitevanja in ogrožajo druge

Čeprav že od prvega novembra 2021 velja omejitev prehitevanja težkih tovornih vozil, ki presegajo največjo dovoljeno maso 7,5 tone, med 6. in 18. uro na celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest, »udeleženci v prometu na dnevni ravni ugotavljajo, da prihaja do kršitev,« je nedavno v poslanski pobudi za redni nadzor te omejitve navedel Jani Prednik.

Policisti to opažajo ob rednem delu, v poostrenih nadzorih in tudi z opazovanjem prometa iz helikopterja.

Na ministrstvu za notranje zadeve so Predniku pritrdili: število ugotovljenih kršitev na tem področju se povečuje. V letu 2022 jih je policija sicer obravnavala 1265, medletna primerjava obdobij med januarjem in majem pa kaže na 26-odstotni porast. Policisti omenjene kršitve te prepovedi sicer ugotavljajo ob rednem delu, v poostrenih nadzorih in tudi z opazovanjem prometa iz helikopterja, piše v odgovoru poslancu.

Policija je letos že povečala prisotnost policijskih patrulj na avtocestah, s kadrovsko krepitvijo postaj prometne policije pa bo v prihodnje število patrulj, ki bodo delovale na avtocestah in hitrih cestah, še povečevala.