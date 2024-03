Kakšen zaseg v Kopru: če bi prodali vse to, bi dobili od devet do 32 milijonov evrov

Policija je prejšnji četrtek v koprskem pristanišču zasegla 206 kilogramov kokaina, ki je v Slovenijo prispel z brazilsko ladjo s sojo. Aretirali so 36-letnega državljana Brazilije in 41-letnega državljana Albanije. Sodnik je za osumljenca odredil pripor, so danes na novinarski konferenci pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.

Po besedah pomočnika vodje Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejana Grandiča so varnostniki na varovanem območju Luke Koper prejšnji četrtek v zgodnjih jutranjih urah opazili dva potapljača.

O tem so obvestili policijo, ta je prispela z več patruljami. Policisti so prijeli potapljača, ki pri sebi nista imela dokumentov za identifikacijo. Pozneje so ugotovili, da gre za 41-letnega državljana Albanije in 36-letnega državljana Brazilije.

Policisti in kriminalisti so pregledali območje pa tudi ladje v pristanišču. Ugotovili so, da je v pristanišče iz Brazilije prispela ladja, ki je prevažala sojo. Po pregledu ladje so ugotovili, da je v odprtini, namenjeni dovodu morske vode za ohlajanje ladje, sedem zavojev z belo prašnato snovjo. Testiranje substance je pokazalo, da gre za 206 kilogramov kokaina.

Policisti so 41-letniku in 36-letniku odvzeli prostost. Osumljenca so naslednji dan privedli k okrožnemu sodniku v Kopru. Na podlagi predloga tožilke je sodnik zoper oba odredil pripor. Za kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od pet do 15 let zapora.

Po Grandičevih navedbah so vrednost 206 kilogramov kokaina ocenili na od devet do 32 milijonov evrov.»Ta operacija kaže, da sistem varovanja v pristanišču zelo dobro deluje,« je zatrdil. Dodal je, da takšen primer sicer zahteva tudi analizo. Če bo pokazala, da so potrebni dodatni varnostni ukrepi, bodo na policiji to upoštevali, je pojasnil.

Oba osumljena sta imela po Grandičevih navedbah pomembno vlogo v transportu prepovedane droge. Policija nadaljuje postopek zbiranja obvestil in trenutno nima podatkov, kam je bila droga namenjena. Menijo, da ladjar ni bil seznanjen s tihotapljenjem droge, je še pojasnil Grandič.