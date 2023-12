Kako so Slovenci skušali oprati milijone, eden od njih v žep pospravil 2,4 milijona evrov provizije

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so 20. decembra na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper sedem slovenskih državljanov zaradi utemeljenega suma, da so storili tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 2. odstavku 240. člena v zvezi z 38. členom Kazenskega zakonika – KZ-1).

Trije od sedmih so osumljeni zlorabe položaja, ostali štirje so osumljeni pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj, ki so jih storili s sklenitvijo dveh preplačanih pogodb in aneksa k pogodbi, s katerimi so na škodo gospodarske družbe izvajalcem pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku nekaj čez 30 milijonov evrov.

Oprali naj bi več kot 21 milijonov evrov

V istem predkazenskem postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je podan utemeljen sum, da je bilo izvršeno tudi kaznivo dejanje pranja denarja (po 245. členu KZ-1), ker je bilo od navedenih, s kaznivimi dejanji pridobljenih 30 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, 21,3 milijona evrov porabljenih na načine, ki predstavljajo zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja.

S preverjanjem nadaljnje uporabe denarja, ki je izviral iz predhodnih kaznivih dejanj, so namreč ugotovili, da so ga z različnimi pravnimi posli plasirali v nadaljnjo gospodarsko dejavnost z namenom, da za 21,3 milijona evrov poskušajo zakriti nezakoniti izvor in jih tako legalizirajo.

Uporabili so tudi v tujini registrirane gospodarske družbe in jih vključili v verigo sklepanja različnih delno ali v celoti fiktivnih pogodb, dejansko namenjenih ustvarjanju videza korektnega in zakonitega gospodarskega poslovanja ter s tem zakritju izvora »umazanega« denarja.

2,4 milijona evrov provizije

Kaznivega dejanja pranja denarja je osumljenih 11 oseb, od tega sedem državljanov Slovenije, dva državljana Švice in dva državljana Bosne in Hercegovine. Izmed sedmih slovenskih državljanov, osumljenih pranja denarja, so štirje osumljeni tudi predhodnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, torej dejanj, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženjska korist, so sporočili s Policije.

Za enega od osumljencev, torej enega od štirih slovenskih državljanov, ki so osumljeni tako pranja denarja kot tudi predhodnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da je z opisanimi posli neposredno zase zagotovil okoli 2,4 milijona evrov provizije.