Kako prevaranti molzejo Slovence

Goljufi vedno znova iščejo nove načine, kako vas pretentati in priti do vašega denarja. Eno bolj znanih prevar je v zadnjem času povezana s kriptovalutami.

S Policijske uprave Maribor opozarjajo, da goljufijo izvršijo tako, da zlikovci kličejo na naključne telefonske številke in se lažno predstavljajo kot uslužbenci znanih menjalnic kripto valut: »Oškodovancem običajno v polomljeni slovenščini z vzhodnjaškim naglasom zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Pogoj za izplačilo teh sredstev pa je namestitev programa za oddaljen dostop (Anydesk) na računalnik in/ali mobilni aparat. V nadaljevanju storilci upravljajo z računalnikom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu.«

Denar lahko res pride, a hitro izpuhti

Policija dodaja, da sredstva v večini primerov prenakažejo na drug slovenski račun prejemnika, ki je običajno prav tako zaveden in prepričan v zaslužek s kriptovalutami: »Zato obstaja možnost, da bo na vašem računu dejansko priliv sredstev in s tem navidezen dobiček! Vendar na koncu vsi v shemi ostanejo brez denarja, saj goljufi sredstva z bančnih računov nakažejo na kripto denarnice, ki jih imajo pod nadzorom, zato do njih ni več mogoče dostopati.«

Policija opozarja, da: