Trideset let je minilo od ene najbolj srhljivih najdb iz časov države Slovenije, ki je še zdaj več kot skrivnostna. Dvajsetega januarja 1994 okrog 11. ure dopoldne je kajakaš KKK Rašice iz Tacna Fedja Marušič treniral na Savi in med veslanjem nasproti gostišča Cirman v Mednem naletel na moško truplo. Pravzaprav je šlo le za trup, še danes pa ni znano, kje so glava, roke in noge, predvsem pa ne, kdo je bil nesrečnik, čigar del trupla je nekdo vrgel v reko. Morda to ve le tisti, ki je nesrečnika nemara umoril in razkosal s krožno žago; ni pa nujno, da je po tolikšnem času varen pred roko pravic...