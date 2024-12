Kaj se dogaja na Obali? V roku dveh ur našli mrtva moška

Policisti PU Koper poročajo o kar dveh truplih, ki so jih našli občani med koncem tedna. Najprej jih je ob 13. uri poklicala ženska, ki je med Pacugom in Fieso našla mrtvega moškega. Policisti so identificirali 45-letnega moškega, doma iz Štajerske. Zdravnica je zanj odredila sanitarno obdukcijo.

Truplo v hiši

Ob 15.07 pa so jih obvestili, da so na Prestranku našli v hiši mrtvega 63-letnega moškega. Policisti so opravili ogled kraja in niso ugotovili sumljivih okoliščin. Odrejena je bila obdukcija.