Kaj se dogaja na Gorenjskem? Voznik in pijana voznica po trčenju pobegnila s kraja

Škofjeloški policisti so bili v petek nekaj čez 21. uro obveščeni o prometni nesreči na območju Žabnice. 48-letni voznik se je v križišču vključeval za smer proti Žabnici in pri tem odvzel prednost drugemu vozniku na prednostni cesti, ki je vozil iz Kranja proti Žabnici ter z avtomobilom trčil v njegov avtomobil. Po trku je kraj peš zapustil, zato je bilo na kraj poslano večje število policijskih patrulj za izsleditev povzročitelja. V nadaljevanju je bil 48-letni voznik izsleden in policisti zanj vodijo postopek. Udeleženec prometne nesreče je bil lahko telesno poškodovan. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje.

Prometna nesreča z materialno škodo v Kranju

Kranjski policisti so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o 60-letni voznici, ki je med vzvratno vožnjo na Koroški cesti v Kranju z avtomobilom trčila v avtomobil drugega voznika. Po trku je s kraja odpeljala in ni nudila podatkov udeležencu. Slednji se je zapeljal za njo in jo opozarjal naj se ustavi, kar ni storila in so jo, po klicu oškodovanca na policijo, ustavili policisti iz Medvod. Voznica je vozila pod vplivom alkohola (0,32 mg/l). Policisti za njo vodijo prekrškovni postopek.