Kaj se dogaja na Gorenjskem s kolesarji? Samo v petek kar trije poškodovani

Blejski policisti so bili v petek nekaj pred 9. uro obveščeni o padcu 63-letnega kolesarja. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost. Bil je lahko telesno poškodovan.

Kranjski policisti so bili v petek nekaj pred 11. uro obveščeni o padcu 77-letnega kolesarja. Kolesaril je po kolesarski stezi iz Drulovke proti Kranju in zaradi vožnje preblizu desnega roba trčil v robnik ter padel. Bil je hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo.

Policija svetuje. FOTO: Pu Kranj

Blejski policisti so bili v petek nekaj čez 12. uro obveščeni o padcu 77-letne tuje kolesarke. Kolesarila je med Staro Fužino in Srednjo vasjo, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se lahko telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.

Policisti za vse tri kolesarje vodijo prekrškovni postopek.