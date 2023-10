»Jožek mi včasih nagaja.« S temi besedami je Milena Štuhec iz Čobčeve ulice v Spodnjih Hočah pri Mariboru svojim sosedom dala vedeti, da se z bratom Jožetom Kodričem že nekaj let ne razumeta prav dobro. A da bo včeraj zjutraj zaradi tega morala umreti, si ni nihče predstavljal. Še manj pa, da naj bi ji sodil prav njen brat Jože, s katerim sta živela v isti hiši, vsak v svojem stanovanju. »Ko sem izvedela, kaj se je zgodilo, sem bila povsem šokirana. Prav oba sta bila zelo prijazna,« nam je le nekaj metrov stran od traku, s katerim je policija zaprla dostop do njune hiše, razlagala ena do star...