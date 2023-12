Jedli so, pa nič plačali. Nato še grozili ...

Novomeški policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja roparske tatvine in groženj, ki se je zgodilo v nedeljo zvečer. Četverica moških je vstopila v pekarno, naročila pekovske izdelke, jih pojedla in želela še naročiti, a niso bili zadovoljni s pozivom, naj najprej plačajo, kar so pojedli. Med izmenjavo mnenj so moški zapustili prostor brez plačila, eden od njih pa naj bi pri tem uslužbencem grozil, sporočajo s PU Novo mesto.