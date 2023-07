Je podjetnik Tomaž res podkupil policista Petra?

Vse je možno, bi lahko strnili pričanje sodnega izvedenca za raziskave prometnih nezgod Sama Zupana v primeru domnevnega podkupovanja brežiškega policista Petra Preksavca, ki naj bi ga izvedel podjetnik Tomaž Stopar. Natančno je namreč moral preučiti poškodbe na mercedesu GLC​.

Stoparjeva nečakinja, tako tožilka Mojca Gruden, naj bi z mercedesom že 11. septembra 2018 trčila v divjad. A ker lastnik avtomobila za takšne primere ni bil zavarovan, naj bi Stopar policistu Preksavcu v gotovini izročil 500 evrov podkupnine, da naslednjega dne ne bi opravil ogleda kraja prometne nesreče, ki se je zgodila na zagrajenem parkirišču ene od brežiških avtohiš. Češ da je tam vozilo avtovleke Hotko ob vzvratni vožnji trčilo v desni sprednji del mercedesa GLC, pri čemer pa da na mercedesu niso nastale velike poškodbe. Pri vsem skupaj naj bi dobro vedel, da je bilo to isto vozilo dan prej hudo poškodovano oziroma ni bilo več tehnično brezhibno, in sicer zaradi naleta divjadi.

Obramba že ves čas postopka, za katerega se iz obravnave v obravnavo zdi, da je obsojen na propad, zatrjuje, da, prvič, sploh ne gre za ista modela vozila mercedes in, drugič, da s pomočjo prisluhov tudi ni mogoče razbrati, da bi ves čas govorili le o enem konkretnem vozilu in v zvezi s tem o 500-evrski zahtevi oziroma ponudbi. »Ugotovili smo, da imamo tri zneske, 500, 200 evrov in burek, pa en kup avtomobilov, a nobene prave povezave do tega, kar tožilstvo zatrjuje,« je marca letos vse skupaj komentiral Stoparjev odvetnik Boštjan Penko.

Izvedenec Zupan je ugotovil, da so zaradi trka vozila avtovleke na mercedesu nastale poškodbe na sprednjem odbijaču in na delu pod desno sprednjo lučjo. Poškodbi kondenzatorja in zaščitne plastične mreže pa da sta nastali že prej. Kdaj natančno, pa, kot je povedal, ni mogoče ugotoviti. »Lahko dan, teden ali mesec prej,« je menil izvedenec in na dodatno vprašanje, kaj bi lahko povzročilo te poškodbe, odgovoril, da bi te lahko nastale zaradi trka ob kak predmet, ki je bil na cesti, ali pa v žival, kot je denimo srna, lahko pa tudi ob trku z drugim vozilom. Na primer, da se v koloni ne bi pravočasno ustavil in bi trčil v vozilo pred seboj. V izvedenskem mnenju je Zupan zapisal, »da neposredno po trčenju zaradi odpadlih in štrlečih delov vozilo ni bilo v voznem stanju«. Odvetnika Penka, pa tudi policistovega zagovornika Boštjana Podgorška, je zato zanimalo, ali se z avtomobilom res ne bi dalo prevoziti še kakšnih 20 kilometrov.

»Tisto vozilo, o katerem ste pisali, da ga je nečakinja zadela in izgubila tablico, je bilo vozno,« je, spomnimo, tožilko že na februarski obravnavi opozoril Stopar. Izvedenec je tokrat odgovoril, da je obstajala možnost, da vozilo sprva ni bilo vozno, »potem pa se lahko nekaj odstrani, se nekaj fiksira« in se odpelješ naprej. Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo konec septembra.