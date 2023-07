Je kdo videl Julie?

»Na vas se obračam s prošnjo, da mi pomagate pri iskanju naše muce Julie,« se je na javnost obrnila Daša Zajc Kreščišin iz Hoč pri Mariboru. Njihova Julie je namreč ušla iz domače hiše v Spodnjih Hočah, v Flisovi ulici, v bližini železniške postaje, najverjetneje že 7. ali 8. julija, ko se je družina odpravila na dopust.

»Julie je sterilizirana in čipirana ter vajena zgolj notranjega bivanja. Je belo-sive barve, ima bel gobček, sivo bradico, bel trebušček, siv rep, tačke so čisto spodaj bele, višje zgoraj pa ima tudi nekaj sive dlake, hrbet je belo-siv,« poudarja Daša in nadaljuje: »Čisto na začetku našega dopusta, ko je bilo za naše živali urejeno varstvo na našem domu, je Julie uspelo pobegniti. Nihče je ni več videl, zato smo se po treh dneh vrnili v Slovenijo in ugotovili, da muce res ni v hiši. Do takrat je še obstajalo majhno upanje, da se nekje v hiši zelo dobro skriva.«

Žal ni bilo tako. Nemudoma so natisnili letake in jih raznosili po vseh nabiralnikih v naselju. »Iščemo jo vsako noč že 14 dni. Žal v tem času ni bilo niti enega klica. Julie je sinova mucka, našli smo jo lani na začetku poletja, na poznem večernem sprehodu. Sin je imel tri leta, ko smo jo našli. Julie ima rada otroke in med domačimi je zelo sproščena. Tujcev se boji, a morda se je komu pustila, če je bila zelo lačna. Ta oseba morda ni iz naše okolice in ne ve, da je mucka pogrešana,« pojasnjuje Daša.

Po vrnitvi iz tujine so domači obvestili tudi Veterinarsko zbornico Slovenije, od koder romajo obvestila vsem veterinam in zavetiščem, da preverjajo čipe belo-sivim muckam. Kdor bi izvedel kar koli o pogrešani Julie, naj obvesti Dašo Zajc Kreščišin na številko 041/797-732 ali Bogdana Kreščišina na 041/577-349. Domači se tudi bojijo, da je zaradi bližine železniške postaje muca morda z vlakom odpotovala v drugo državo, zato srčno upajo, da bi tudi v tem primeru pristojni na tujem pregledali podatke s čipa.