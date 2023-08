Izsilila prednost, sopotnik (82) umrl

V soboto ob 19.57 so policiste obvestili o hudi prometni nesreči v Pradah v Mestni občini Koper. Tam je 77-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila po Sončni poti proti regionalni cesti Bertoki–Gračišče, pri vključevanju v promet z neprednostne ceste na prednostno izsilila prednost pred 44-letnim voznikom osebnega avtomobila, ki je pripeljal od Pobegov proti Bertokom in trčil vanjo. V vozilu povzročiteljice je bil 82-letni potnik in se je pri trčenju huje poškodoval, in sicer je po podatkih policije utrpel večkratni zlom reber. Oba, tako povzročiteljico nesreče kot sopotnika, so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. »Iz bolnišnice so nas naslednji dan zjutraj obvestili, da je moški umrl. Odrejena je obdukcija,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Dodala je, da so policisti 44-letnemu vozniku, ki je bil udeležen v nesreči, odredili preizkus, ta je pokazal 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu izdali plačilni nalog.

Poškodovana sopotnica

O prometni nesreči s hudimi poškodbami pa so poročali z mariborske policijske uprave. »Na območju Spodnjega Jakobskega Dola smo v nedeljo popoldne obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. Voznik motornega kolesa je s sopotnico vozil po lokalni cesti, padel in se lažje poškodoval, sopotnica pa huje,« je sporočila tiskovna predstavnica Anita Kovačič Čelofiga.

Hudo poškodovanega kolesarja so obravnavali na območju Policijske uprave Novo mesto. »V soboto nekaj pred 19. uro smo bili obveščeni, da reševalci oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči v Logu pri Žužemberku. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 62-letni moški kolesaril od Sel pri Šumberku. Pri vožnji po klancu navzdol je v ovinku izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine še preiskujejo,« je pojasnila Alenka Drenik.

V soboto okoli 19. ure je na relaciji Radmirje–Črnivec 20-letni motorist pri vožnji navzdol zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motornim kolesom, zdrsnil čez nasprotno smerno vozišče in trčil v varovalno ograjo ter padel. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.