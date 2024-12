Izprijeni oče, ki je zlorabljal mladoletne hčerke, mora za rešetke

Višje sodišče v Kopru je Primorca, ki je dolga leta spolno zlorabljal svoje tri mladoletne hčere, obsodilo na enotno kazen 20 let in 10 mesecev zapora. Na pritožbeni seji, ki je potekala za zaprtimi vrati, so mu oktobra kazen s prvotnih 23 let in šest mesecev zapora znižali za dve leti in osem mesecev. Sodba je pravnomočna.

Moški v 50 letih je izkoriščal priložnosti, ko je bil s hčerkami sam. Zaradi pošastnih dejanj, ki so se odvijala za štirimi stenami navzven urejene družinske hiše, v spalnici staršev, so trpele v tišini. Očetu so zaupale, hkrati pa so se ga bale, saj jim je grozil, če bi si katera drznila spregovoriti.

Da zna udariti s kolom, so občutile, brutalno naj bi jih tepel in vzgajal z njim, da so bile »vse črne«. Polomljeni udi, šivana glava, buške in modrice. Da so bile hudo pretepene, je priznal tudi oče, a to da je storil nekdo drug. »Palico« pa da je imel, a zgolj za usmerjanje telička.

Devet let je trajalo

Pri najstarejši hčerki naj bi grozljivo početje izvajal od njenega šestega leta do aretacije decembra 2021 – približno devet let. Drugorojena hči z diagnosticirano blažjo duševno nerazvitostjo je bila po prepričanju Okrožnega sodišča v Kopru žrtev, ko je bila stara 10 ali 11 let, večkratne spolne zlorabe pa so trajale približno eno leto; od neugotovljenega dne leta 2020 do priprtja. Najmlajša deklica, ki ima ugotovljen ADHD, je bila prav tako večkrat spolno napadena, in sicer od neugotovljenega datuma leta 2020 do priprtja v koprski zapor.

Prvostopenjsko sodišče se je oprlo na izpoved otrok, njihove risbice, opise in izpoved matere, ki ga je po neuradnih informacijah tudi prijavila policistom. »S svojim spolnim udom je prodiral v zadnjično odprtino ter izvajal druga spolna dejanja, se jih dotikal, lizal njihova splovila, otipaval prsi,« je bilo slišati v izreku prvostopenjske sodbe januarja letos.

Oče je vse očitke zanikal.