Izgubljeni turisti zaprosili za pomoč, reševalna akcija uspela

V torek popoldan ob 18.00 uri so se na območju Martuljških slapov in Za Akom, občina Kranjska Gora, izgubili trije tuji turisti in zaprosili za pomoč.

Reševalci GRS Kranjska Gora in dežurna ekipa GRS Brnik s posadko helikopterja SV so pregledali območje jih našli ter prepeljali v dolino.