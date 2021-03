Izgubil življenje med podiranjem dreves

V smrtni nevarnosti

6

metrov v globino je padel moški v Malem Podlogu.

Zgodilo se je več hudih delovnih nesreč. FOTO: Mavric Pivk

Z različnih koncev Slovenije so včeraj poročali o hudih nesrečah. Tako se je v sredo malo pred 11. uro zgodila tragedija na območju Podčetrtka. Tam je namreč po besedah, tiskovne predstavnice Policijske uprave Celje, pri podiranju dreves v gozdu umrl 82-letni domačin. »Vzrok smrti še ni potrjen, tuja krivda je izključena,« je povedala.Hudi nesreči pri delu sta se zgodili tudi na območju Krškega. »Nekaj pred 12. uro se je zgodila nesreča v podjetju v Krškem, kjer se je pri delu s strojem hudo poškodoval 19-letni delavec. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa je bil zaradi posebno hudih telesnih poškodb odpeljan v UKC Ljubljana,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, in dodala, da vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.O nesreči pa so že obvestili preiskovalno sodnico, državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo.Okoli 16.30 pa so krške policiste poklicali iz bolnišnice, kjer so oskrbovali moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu in je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah je 42-letnik v Malem Podlogu izvajal dela na strehi gospodarskega objekta in padel z višine okoli šestih metrov.»O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico, državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo. Nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin,« je še pojasnila Drenikova.