Izginil v noč: še preden se je avto ustavil, je skočil iz njega in pobegnil

V torek nekaj pred 22. uro so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na bencinskem servisu na Obrežju ustavili kombinirano vozilo slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 40-letni državljan Slovenije.

»Preden se je dodobra ustavil, je iz vozila skočil sopotnik, preskočil ograjo in pobegnil v noč. V iskanje so se poleg policistov enote za izravnalne ukrepe podali še brežiški policisti in vodniki službenih psov. Neznanca, izkazalo se je, da gre za 33-letnega državljana Afganistana z urejenim bivanjem v Italiji, so proti jutru prijeli v Brežicah in mu odvzeli prostost,« so zapisali v poročilu PU Novo mesto.