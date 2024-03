Izginil je Nejc (27) iz Ruš. Nazadnje so ga videli zjutraj v Mariboru

Policisti Policijske postaje Ruše iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšel Nejc Petek, star 27 let, iz Ruš. Pogrešanega so nazadnje videli ob 7. uri v Mariboru na Tržaški cesti.

Osebni opis

Nejc Petek je okrogle postave, visok 188 cm, rjave lase pobrite vendar so mu že malo pričeli rasti, kratke brke in kratko kozjo bradico. Pogrešani je oblečen v črne delavske hlače z zeleno flourescentim motivom, temno zeleno majico z dolgimi rokavi in svetlo zeleno kratko majico.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.