Iz zverižene pločevine rešili poškodovanega voznika

Danes ob 2.41 sta na vzhodni Mariborski obvoznici med počivališčem Maribor zahod in priključkom Maribor center trčili tovorno in kombinirano vozilo. Gasilci JZ GB Maribor so iz kombiniranega vozila rešili poškodovanega voznika, reševalci NMP Maribor pa so ga prepeljali v UKC Maribor. Gasilci so še na vozilih odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, je javila uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: