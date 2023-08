Iz vozila mečejo smeti, očividka poklicala policijo

Včeraj ob 15. uri je na PU Koper poklicala očividka in povedala, da pri Strunjanu iz vozila mečejo smeti. Policisti so v Luciji ustavili državljana Italije in mu izrekli globo.

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24 urah intervenirali v 72 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 174 klicev. Obravnavali so 20 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 5 tatvin, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 6 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 55 nezakonitih prehodov državne meje.